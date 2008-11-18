Турчинов поручил вдвое снизить стоимость проезда в Киеве

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Киевской городской государственной администрации уменьшить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение дано по результатам совещания относительно предыдущих итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

По данным пресс-службы, во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ об откровенном противодействии Киевской городской государственной администрации и подчиненных ей структур в получении объективной информации. Однако, подчеркивали участники совещания, уже проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на транспорт и наличие возможности их снижения по крайней мере вдвое. Так, в частности, в 2,5 раза завышена рентабельность транспортных предприятий, величина пассажиропотока занижена, скрываются реальные доходы от рекламной и арендной деятельности, завышена амортизация, произошло безосновательное отнесение на себестоимость капитальных расходов и т. п. Полученные во время проверок данные свидетельствуют, что стоимость проезда в метрополитене не может превышать 1 грн., а в наземном транспорте - 80 копеек.

В связи с этим А.ТУРЧИНОВ и поручил КГГА привести тарифы к обоснованному уровню, то есть уменьшить, по крайней мере вдвое, и обязал прекратить мешать деятельности рабочей группы.

Также первый вице-премьер-министр Украины поручил Государственной налоговой администрации проверить деятельность предприятий «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен», с целью ликвидации источников теневых доходов, выявления реальных объемов скрываемых поступлений и недопущения уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

6 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

Также А.ТУРЧИНОВ поручил министру юстиции прекратить процесс государственной регистрации распоряжения КГГА “О мерах по улучшению транспортного обслуживания киевлян”, пока рабочая группа не предоставит выводов об обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

13 ноября А.ТУРЧИНОВ продлил срок выяснения правительственной комиссией обоснованности повышения тарифов на услуги транспорта в Киеве в связи с тем, что киевская власть начала предоставлять необходимую документацию для проверки только после обращения правительства в ГПУ и МВД.