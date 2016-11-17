ЕБРР выделил Львову 10 миллионов евро на электронный билет – сегодня подписали соглашение

Как сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), банк выделил кредит в размере 10 млн евро на внедрение во Львове автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), которая предусматривает закупку, установку и эксплуатацию необходимого аппаратного и программного обеспечения, а также электронных карточек.

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«Наконец, сегодня мы подписали соглашение по проекту внедрения АСОП, который будет способствовать повышению качества и эффективности услуг общественного транспорта во Львове. В Украине пока не так много городов, которые могли бы гордиться такими важными достижениями, поэтому Львов становится примером для других», - цитирует пресс-служба директора ЕБРР в Украине Шевки Аджунера.

В пресс-службе отметили, что для реализации этого проекта будут использованы средства мультидонорского счета для стабилизации и устойчивого роста Украины, который ЕБРР создал в ноябре 2014 года с целью поддержки усилий Украины, направленных на реформирование экономики и улучшение бизнес-климата. Так, взносы в этот фонд осуществляют Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

Также в банке сообщили, что Львов официально завершил строительство скоростной трамвайной линии.

«То, что мы делаем сегодня, является очень важным для города Львова и местной общины. Новая линия скоростного трамвая позволит львовянам комфортно добираться до центра города примерно за 25 минут, чего многие из них ждали более 25 лет! Также важно, что на этой линии будут эксплуатироваться трамваи украинского производства», - цитирует пресс-служба директора ЕБРР в Украине.

Новая линия скоростного трамвая, для которой ЕБРР предоставил кредит на сумму 6 млн евро, а Федеральное министерство экологии Германии – инвестиционный грант на сумму 5 млн евро, в частности, свяжет основной жилой массив Сихов, в котором проживает около 150 тыс. львовян, с центром города.

Отмечается, что этот проект будет способствовать повышению надежности и эффективности экологичного городского электротранспорта, а также интенсивности его использования, что приведет к значительному сокращению выбросов от автотранспорта.

Кроме того, ЕС предоставил дополнительное грантовое финансирование в размере 5 млн евро.

Также сообщается, что при строительстве новой трамвайной линии были обнаружены проблемы, связанные с необходимостью реконструкции канализационного коллектора под проспектом Красной калины и моста по улице Хуторивка, которые создавали значительные «узкие места». Для устранения этих проблем банк предоставил дополнительный кредит на сумму 6 млн евро.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил до 2017 года обеспечить городской электротранспорт электронными средствами безналичной оплаты проезда. Данное решение содержится в постановлении правительства от 20 января 2016 года «О внесении изменений в Государственную целевую программу развития городского электротранспорта на период до 2017 года».

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 млн евро.

Львовские городские власти отмечали, что внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 369 проектов по всей стране.