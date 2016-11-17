Рада приняла закон о создании дорожного фонда с 2018 года

Верховная Рада Украины приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны.

За принятие законопроекта №4014а о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что принятие данного документа позволит увеличить финансирование дорог и значительно улучшить техническое состояние дорог, более 90% из которых нуждаются в проведении капитального ремонта или реконструкции, путем создания специального фонда с целевым использованием его средств.

Вместе с тем, Дубневич отметил, что запуск дорожного фонда предлагается перенести с 2017 на 2018 год с последующим финансированием в размере 50% от поступлений в фонд акциза на нефтепродукты на 2018 год, 75% - на 2019 год и 100% - на 2020 год.

"Подчеркиваю, что президентом Украины Петром Порошенко определен этот законопроект как неотложный", - добавил депутат.

В ходе заседания парламента депутаты также приняли сопутствующий закон №4015а о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов и транспортный комитет Верховной Рады договорились о переносе запуска дорожного фонда с 2017 на 2018 год. Кроме того, бюджетный комитет Рады поддержал принятие законопроекта о создании этого фонда, но с условием, что он начнет работать с 2018 года.

29 марта Верховная Рада из-за недостаточного количества голосов депутатов отклонила законопроект о создании дорожного фонда, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну, платы за проезд по автодорогам перегруженных транспортных средств и других платежей.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 миллиардов гривень.