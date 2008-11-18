Порошенко: Повышение пошлин на импортные авто защитит отечественный автопром

Увеличение пошлины на импортные автомобили с 10 до 25% будет эффективным инструментом для поддержки отечественного автопрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, выступая на первой ежегодной международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008».

«Меры по сокращению импорта будут эффективными», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он добавил, что, согласно уставу Всемирной торговой организации (ВТО), разрешено применять такую меру, как повышение пошлины.

По его словам, уже разработаны и поданы в Кабинет министров соответствующие документы.

П.ПОРОШЕНКО высказал уверенность, что в среду Кабинет министров «примет меры относительно увеличения пошлины».

Также он добавил, что эффективной мерой для поддержки отечественного автопрома будет гарантированный мораторий на увеличение налогового давления на отрасль, а также своевременное возмещение НДС.

В свою очередь министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ сегодня в ходе первой ежегодной Международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины Autoprom.ua-2008 в Киеве заявил, что Министерство промышленной политики выступает за скорейшее ограничение импорта автомобилей для поддержки отечественного автопрома.

«Необходимо срочно ограничить импорт автомобилей, что увеличит спрос на отечественные авто и сократит отток валюты, а также улучшит финансовое положение отечественных автопроизводителей», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Также министр отметил, что в оставшиеся месяцы до конца года ориентировочно прогнозируется сокращение производства в отрасли в 1,5-2 раза.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) обеспокоена разрабатываемым Кабинетом министров и Верховной Радой «Антикризисным пакетом №2», которым предлагается увеличить пошлину на ввоз автомобилей в Украину с 10% до 25%.

По словам генерального директора ВААИД Олега НАЗАРЕНКО, представители предприятий автомобилестроительной отрасли Украины пытаются искусственно и необоснованно ограничить ввоз в Украину автомобилей импортного производства. При этом он отметил, что введение таких инициатив, как повышение пошлины, может привести к существенному сокращению поступлений в госбюджет Украины. «Мы категорически против повышения пошлин до 25%», – сказал О.НАЗАРЕНКО.

Он отметил, что на сегодня существует 14 схем ввоза автомобилей в Украину без уплаты надлежащих налогов путем использования лазеек в законодательстве (схемы «фиктивное наследство», «переезд на постоянное место проживания», «временный ввоз фиктивным иностранным представительством», «льготник», «целевое назначение для граждан с физическими изъянами через органы социальной опеки» и т.п.).

По его информации, в результате технического повышения ставки ввозной пошлины страна получит, с одной стороны, полное прекращение официального автоимпорта и катастрофические потери госбюджета, а с другой – рост потока контрабанды и последующее использование фиктивных схем. При этом количество ввезенных автомобилей и вывезенных из Украины средств в иностранной валюте не изменится, а госбюджет не получит ни копейки.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в октябре производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 24,9%, по сравнению с октябрем 2007 года, до 30,7 тыс. штук, а по сравнению с сентябрем 2008 года – сократилось на 18,2%.

Производство автобусов в Украине в октябре сократилось на 17,5%, по сравнению с октябрем 2007 года, до 696 штук, а по сравнению с сентябрем 2008 года – сократилось на 29,6%.

В 2007 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 42,2%, или на 113 тыс. штук, по сравнению с 2006 годом, до 380 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2007 году увеличилось на 18,6% – до 9083 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.