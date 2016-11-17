Во Львове запустили долгожданный трамвай на крупнейший жилой массив Сихов (фото)

В четверг, 17 ноября, во Львове открыли новый трамвайный маршрут №8, который связал центральную часть с крупнейшим жилым массивом Сихов.

Читайте такжеЕБРР выделил Львову 10 миллионов евро на электронный билет – сегодня подписали соглашение

Как сообщает Zaxid.net, пропускная способность новой линии – до 8 тысяч пассажиров в час. Ожидается, что за день трамваем на Сихов будут пользоваться 48 тысяч львовян.

Долгожданный трамвай на Сихов получил номер «8». На новой трамвайной линии, построенной в городе впервые за последние 30 лет, 14 остановок из Сихова до центра Львова, и 15 – в противоположную сторону, из центра – до Сихова.

Сейчас маршрут пролегает от Соборной площади через улицу Стуса до кинотеатра имени Довженко. После завершения всех строительных работ, задержка которых связана с переносом рынка, до конца года маршрут трамвая будет продлен до конечной остановки – улицы Вернадского.