На границе с Польшей в очередях остановились около тысячи авто

В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 15.00 17 ноября в очередях стоят 945 автомобилей.

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook, самая большая очередь в пункте пропуска «Рава-Русская» – там ожидают оформления 400 автомобилей.

Кроме того, 200 автомобилей стоят в ПП «Ягодин авто», 140 – в ПП «Краковец», 80 – в ПП «Шегини», 60 – в ПП «Угринов», 30 – в ПП Устилуг», 20 – в ПП «Смильница» и 15 – в ПП «Грушев»

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В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Словакией очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска «Вилок» стоят 35 автомобилей, «Тиса» - 40 автомобилей. Кроме того, в ПП «Порубное», что на границе с Румынией, ожидают оформления 15 автомобилей.