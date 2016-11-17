Львов провалил экзамен по первому снегу - нардеп

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook народный депутат Давид Макарьян, комментируя транспортный коллапс во Львове, спровоцированный обильным снегопадом.

«В то время как столичный мэр мобилизовал все усилия, для того чтобы сохранить нормальную жизнедеятельность города, транспортное сообщение Львова во время первого же снегопада практически остановилось. Во Львове как будто бы начался апокалипсис. Спасатели помогали водителям выбраться из завалов прямо посреди дороги, парализованными оказались целые районы! До сих пор люди во Львове падают и калечатся, мерзнут на остановках, дожидаясь редких маршруток. В сети уже полно фотографий с километровыми очередями на транспорт», – написал парламентарий.

Он добавил, что, согласно данным пресс-службы Львовского городского совета, на утро после снегопада город начало расчищать 99 единиц снегоуборочной техники. «Очевидно же, что этого недостаточно для такого крупного города! К примеру, в Киеве снег убирало 3 тысячи человек и 674 единицы техники, которые за сутки вывезли 1.7 тыс. тонн снега», – резюмировал Макарьян.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Украине, в частности, в Киеве и во Львове, начались обильные снегопады. По состоянию на сегодня коммунальные службы продолжают расчищать автомагистрали и жилые дворы.