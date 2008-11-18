Европейский инвестбанк предлагает увеличить кредиты для автопрома

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предлагает министрам финансов стран Евросоюза увеличить кредитование автомобильной промышленности в 2009-2010 годах.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя банка.

«ЕИБ предложит (министрам финансов ЕС) увеличение на 20-30%, что соответствует 10-15 млрд. евро”, - цитирует агентство представителя ЕИБ.

По его словам, эти деньги пойдут на предоставление кредитов, в том числе для малого и среднего бизнеса. Часть денег будет израсходована на поддержку транспортного сектора, в частности, на развитие более экологически чистых автомобилей, однако представитель ЕИБ не уточнил, какая именно часть.

Инициатива банка обнародована через несколько дней после того, как стало известно, что в октябре продажи новых автомобилей в Европе сократились на 14,5% из-за глобального финансового кризиса.

По словам представителя банка, предложения ЕИБ будут рассмотрены на заседании Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС 2 декабря.