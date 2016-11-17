Дороги местного значения передадут региональным властям с 2018 года – закон

Верховная Рада Украины приняла закон о проведении децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения из сферы управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в управление местным органам власти.

Читайте также"Укравтодор" будет отбирать глав облавтодоров на конкурсной основе

За принятие законопроекта №0954 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования за основу и в целом проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что этот закон вступит в силу с 1 января 2018 года вместе с законом о создании дорожного фонда, который Рада приняла сегодня несколькими часами ранее.

Дубневич также сообщил, что принятие данного документа позволит местным органам власти самим решать, какие дороги необходимо ремонтировать в первую очередь. Вместе с тем, местным властям, помимо передачи части дорог, будет также передано и соответствующее финансирование, которое заложено в принятом Радой законе о создании дорожного фонда.

Кроме того, депутат также сообщил, что документ предусматривает возможность заключать с подрядчиками долгосрочные договора на содержание дорог до 7 лет и применять принципы контрактов Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC во время строительства и реконструкции дорог.

"Их особенностью является наличие независимых квалифицированных инженеров-консультантов, которые осуществляют оценку технического состояния дорог и качества дорожных работ", - добавил Дубневич.

Как сообщал УНИАН, в августе министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует внедрить проверку качества строительства и ремонта дорог по международным стандартам системы FIDIC до конца этого года.

Данный законопроект о передаче дорог местного значения в управление местным властям был принят Радой в первом чтении 8 октября 2013 года.

В конце ноября 2015 года Верховная Рада Украины отложила рассмотрение данного законопроекта, отметив, что этот документ необходимо рассматривать в комплексе с законопроектом, который предусматривает создание дорожного фонда как источника финансирования ремонта и строительства дорог, так как необходимо решить не только вопрос передачи дорог, но и вопрос передачи финансирования для их содержания.