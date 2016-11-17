У Гройсмана передумали ликвидировать госхолдинг "Автомобильные дороги Украины"

Кабинет министров Украины намерен отменить ликвидацию государственного холдинга «Автомобильные дороги Украины», начатую летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и возобновить работу компании. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион во время поездки в Одесскую область.

«Мы останавливаем процедуру ликвидации ГАК «Автомобильные дороги Украины», будем восстанавливать ее, наращивать и технические возможности, и повышать зарплату, и усиливать специалистами», - цитирует пресс-служба Кистиона.

По словам вице-премьера, работа госхолдинга - это эксплуатация и содержание автодорог страны.

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«У нас очень амбициозные задачи на 2017 год, но наши дорожно-эксплуатационные организации должны обеспечить уровень эксплуатации. Если есть соответствующий технический и человеческий уровень, то можно выполнять работы по реконструкции, капитальному ремонту, строительству. И на мое глубокое убеждение, серьезными объектами капитального ремонта и реконструкции должны заниматься специализированные организации, которые будут привлекаться через процедуру тендеров и систему ProZorro», - сказал Кистион.

Как сообщал УНИАН, восстановить работу ГАК «Автомобильные дороги Украины» Кабмин планировал еще на заседании 16 ноября, однако этот вопрос так и не был включен в повестку дня работы правительства.

Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" в 2015 году сократила чистый убыток на 7% по сравнению с результатом 2014 года - до 215,749 млн грн.