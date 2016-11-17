В Днепропетровской области водители грузовиков перекрыли дорогу (фото, видео)

В Днепропетровской области водители грузовиков перекрыли дорогу в Приднестровск в связи с тем, что им запретили проезд этим населенным пунктом, пишет «Информатор».

Отмечается, что перед Приднепровськ установили знак, запрещающий проезд грузовому транспорту населенным пунктом.

Сейчас проезжать грузовикам теперь предлагается через поселок Чапли. Однако водители грузовиков не довольны таким раскладом, и сегодня организовали акцию протеста.

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Водители отмечают, что предложенная дорога в объезд находится в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, глава Мининфраструктуры отметил, что грузовики в период обильного снегопада осложняли работу техники и препятствовали расчистке дорог.

Министерство инфраструктуры Украины отмечает проблему бесконтрольного движения крупногабаритного автотранспорта на летнее и изношенной резине без соответствующих мер реагирования на введенные ограничения движения, в связи с чем инициирует введение штрафов.

"Когда был введен запрет для большегрузного транспорта на движение по автодорогам отдельных областей, то они продолжали движение. Такое традиционное украинское "всем запрещено, а я еще проскочу". Такого больше "я еще проскочу" не будет", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, добавив, что грузовики в период обильного снегопада осложняли работу техники и препятствовали расчистке дорог.