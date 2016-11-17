Депутаты сделали шаг ко внедрению электронного билета в транспорте

За принятие законопроекта №4121 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» в первом чтении за основу проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте будет способствовать повышению прозрачности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров, исключению возможности использования фальшивых проездных документов, уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки.

Как отмечается в пояснительной записке, местные органы власти должны иметь полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования.

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Также электронная система оплаты проезда должна повысить прибыльность государственного транспорта и, как следствие, привести к сокращению необходимости бюджетного финансирования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил до 2017 года обеспечить городской электротранспорт электронными средствами безналичной оплаты проезда. Данное решение содержится в постановлении правительства от 20 января 2016 года «О внесении изменений в Государственную целевую программу развития городского электротранспорта на период до 2017 года».

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 млн евро.

17 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение с городскими властями Львова о выделении кредита в размере 10 млн евро на внедрение в городе автоматизированной системы оплаты проезда, которая предусматривает закупку, установку и эксплуатацию необходимого аппаратного и программного обеспечения, а также электронных карточек.

Львовские городские власти отмечали, что внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.