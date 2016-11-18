В Мининфраструктуры рассказали, когда и за чей счет будут строить платные дороги

«К платным дорогам в Украине еще год-два точно. Для этого надо еще наработать определенные законодательные рамки, в частности закон "о концессии», – сказал в эфире Громадського министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, для строительства таких дорог будут искать инвесторов, а те дороги, которые уже есть, останутся бесплатными.

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«Все дороги в Украине являются бесплатными и не будут подлежать ревизии. В других случаях инвестор может параллельно построить платную дорогу, и может приносить экономическую выгоду», – отметил министр.

Ранее Омелян сказал, что в Украине могут появиться платные частные дороги. По его словам, европейские и китайские инвесторы заинтересованы в строительстве концессионных дорог в Украине.