В Мининфраструктуры рассказали, когда и за чей счет будут строить платные дороги
Платные дороги в Украине могут появиться только через 1-2 года. И такими могут сделать исключительно новые автодороги, которые будут строиться с привлечением частных инвесторов.
«К платным дорогам в Украине еще год-два точно. Для этого надо еще наработать определенные законодательные рамки, в частности закон "о концессии», – сказал в эфире Громадського министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По его словам, для строительства таких дорог будут искать инвесторов, а те дороги, которые уже есть, останутся бесплатными.
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«Все дороги в Украине являются бесплатными и не будут подлежать ревизии. В других случаях инвестор может параллельно построить платную дорогу, и может приносить экономическую выгоду», – отметил министр.
Ранее Омелян сказал, что в Украине могут появиться платные частные дороги. По его словам, европейские и китайские инвесторы заинтересованы в строительстве концессионных дорог в Украине.