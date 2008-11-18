ГАИ ”оценила” первый день действия нового закона о дорожном движении в 1 млн. гривень

Сотрудники ГАИ 17 ноября, в первый день действия закона о повышении ответственности за нарушение правил дорожного движения, составили административных протоколов на общую сумму свыше 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В целом, по информации ДСО, 18 ноября сотрудники ГАИ зафиксировали 7 тыс. 870 нарушений Правил дорожного движения, из которых 3 тыс. 791 (48%), - грубые нарушения, которые могли привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Это – управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима, проезд на запретный сигнал регулировщика или светофора, нарушение правил обгона, проезда перекрестков, остановки и стоянки.

Между тем, как отмечают в МВД, на фоне введения новых штрафов в Украине с минувших суток наблюдается снижения уровня аварийности. В частности, количество дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими уменьшилось почти на треть. В ДТП на 64% меньше погибло людей и на 33% меньше травмировано, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

К патрулированию были привлечены 3,5 тыс. сотрудников Госавтоинспекции.

Напомним, 17 ноября в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взимание штрафа значительного размера будут приниматься только судом.

Стоит отметить, что по прогнозу начальника Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины Сергея Коломийца, применение в полной мере нового штрафного законодательства за нарушение безопасности дорожного движения уже в следующем году может принести в бюджет около 2 млрд. грн.

Он также подчеркнул, что средства от уплаты штрафов засчитываются в равных долях в государственный и местные бюджеты.