«Еврокар» в январе-октябре увеличил производство на 47,3%

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-октябре т.г. увеличило производство автомобилей различных марок на 47,3%, или 10 987 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 34 224 штук.

Пресс-службе компании сообщает, что в январе-октябре «Еврокар» произвел 28 470 автомобилей Skoda, 4998 автомобилей Volkswagen и 756 автомобилей Seat.

В2007 году ЗАО увеличило производство автомобилей различных марок на 38,4%, или 8213 штук, по сравнению с 2006 годом – до 29 604 штуки.

ЗАО «Еврокар» является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине. Завод «Еврокар» расположен в с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области.

В сентябре 2004 года компания начала строительство второй очереди своих производственных мощностей, включая цеха по сварке и окраске кузовов, что позволит увеличить в 2007-2008 годах ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.