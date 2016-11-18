Volkswagen сократит 30 тысяч сотрудников к 2025 году

Новую стратегию развития представил в пятницу концерн Volkswagen: автопроизводитель собирается до 2025 года вложить 3,5 миллиарда евро в модернизацию производства и провести "социально приемлемое" сокращение рабочих мест, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Концерн намерен сократить 30 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе 23 тысячи в ФРГ. Благодаря режиму экономии и повышению эффективности работы во всех областях и на всех производствах в Германии VW ожидает положительного годового эффекта, начиная с 2020 года", - говорится в сообщении.

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Также концерн будет стимулировать доходы в регионах за пределами Германии, которые ожидаются на уровне около 700 миллионов евро в год. Общая прибыль, согласно новой стратегии, должна составить 3,7 миллиарда евро с 2020 года.

"Благодаря новой стратегии, производительность труда на заводах в Германии повысится почти на 25%, операционная прибыль должна вырасти на 4% к 2020 году. Volkswagen намерен вкладывать значительные средства в новые технологии, электромобили и цифровые технологии. В этой области концерн собирается создать около 9 тысяч новых рабочих мест", - подчеркивает издание.

Новая стратегия принята правлением и производственным советом VW в Вольфбурге.