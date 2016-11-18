В Мининфраструктуры пообещали проложить новую ж/д ветку из Закарпатья в Венгрию

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект по соединению Закарпатья с Венгрией железнодорожной колеей европейского стандарта.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна, который сейчас находится с рабочим визитом в Закарпатской области.

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"Мы разрабатываем новое железнодорожное сообщение из Венгрии в Мукачево. Это должна быть узкая колея европейского стандарта. Надеюсь, это будет удобно для жителей региона и у нас будет хороший результат в плане железнодорожного и авиационного сообщения", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита в Закарпатскую область министр Омелян также посетил международный аэропорт "Ужгород", отметив, что сейчас решается вопрос об обслуживании полетов из данного аэропорта, чтобы полноценно запустить его в работу весной 2017 года.