АМКУ разобрался с аукционом "Укрзализныци" по закупке дизтоплива: допуск WOG исключен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал публичную акционерную компанию "Укрзализныця" в лице ее филиала "Центр обеспечения производства» отменить решение о допуске одной из крупнейших АЗС-сетей "ВОГ Аэро Джет" к аукциону по закупке 4,2 тысячи тонн дизтоплива с ожидаемой стоимостью 88,5 миллиона гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, комментируя решение ведомства после рассмотрение соответствующей жалобы от компании "Трейд Коммодити".

"Предложение "ВОГ Аэро Джет" не соответствовало требованиям документации и должно было быть отклонено заказчиком", - написала она.

По словам Загребельской, в тендерном предложении "ВОГ Аэро Джет" отсутствовали образцы документов производителей.

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Как сообщал УНИАН, в августе Антимонопольный комитет отказал в удовлетворении жалобы компании "ВОГ Аэро Джет" на нарушения при проведении "Укрзализныцей" тендера по закупке более 14 тысяч тонн дизельного топлива для нужд железных дорог.

Постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок 25 августа приняла решение отказать в удовлетворении указанной жалобы, поскольку доводы жалобщика были опровергнуты материалами, предоставленными "Укрзализныцей".

С начала года "Укрзализныце" поставляют дизтопливо несколько поставщиков - одна из крупнейших АЗС-сетей "ВОГ Аэро Джет", входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", "ОККО-Бизнес Контракт", "Элемент Нефть" и "Торговый Дом "Сокар Украина".