Гуржос: в ближайшие 2-3 года облавтодоры будут реформированы

Июльские события в Западной Украине, когда произошло катастрофическое наводнение, засвидетельствовали неэффективность системы облавтодоров, которая нуждается в срочном реформировании.

Об этом заявил журналистам председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос 18 ноября, находясь с рабочей поездкой на Буковине.

В.Гуржос посетил объекты, на которых дорожники проводят восстановительные работы, в горном Путильском районе, наиболее пострадавшем от воды.

По его словам, Кабинет Министров одобрил предложенную Госавтодором концепцию и принял специальное распоряжение о реформировании системы, которое, в конечном счете, предусматривает передачу облавтодоров органам местного самоуправления относительно содержания и эксплуатации местных дорог.

«Современные штатные расписания облавтодоров слишком раздуты и превышают наши возможности по финансированию, тем более, что в этом нет никакого смысла. Подрядные работы по строительству или капитальному ремонту вполне можно передать частным компаниям, которые, собственно, успешно работают на восстановительных работах. Специфические же проблемы по содержанию и эксплуатации дорог останутся в компетенции облавтодоров», – добавил В.Гуржос.

По его мнению, краеугольным камнем реформы должно стать разделение государственных и местных дорог и передача последних вместе с бюджетным финансированием и предприятиями, которые их могут содержать, то есть с облавтодорами, органам местного самоуправления.

«Эту реформу планируем осуществить на протяжении ближайших 2-3 лет, поскольку решение проблемы нуждается не только в законодательных изменениях, но и в серьезной организационной работе», – сказал В.Гуржос.