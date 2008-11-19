На восстановление дорог в 2008г. еще нужно 180 млн. - Гуржос

На восстановление дорог в пострадавших областях в 2008г. дополнительно нужны 180 млн.

Об этом заявил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос 18 ноября, отвечая на вопрос УНИАН, хватает ли средств на восстановление дорог и мостов государственной собственности в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

«По нашим подсчетам, на следующий год лишь на продолжение работ по инженерной защите по этим двум областям понадобится еще почти 1,2 млрд. грн. Потому что, как и предусматривалось, работу осуществляем в три этапа. Ко Дню независимости возобновили проезд, второе – должны были закрепить дороги, предотвращая их разрушение будущими наводнениями, третий этап, к которому приступили сейчас, – строительство капитальных стенок и мостов. Эту проблему понимают в правительстве, и в любом случае средства будут выделены», – заверил он.

В то же время В.Гуржос выразил убеждение, что экономический кризис «не остановит начатые работы на полдороге». «Сейчас кризис не влияет на темпы и объемы восстановительных работ, хотя, не буду скрывать, порой возникают некоторые локальные проблемы. Все будет зависеть от размеров экономического кризиса. В случае его углубления, понятно, он определенным образом зацепит и нас», – добавил В.Гуржос.