Белый дом против финансовой помощи американской автопромышленности

Лидеры американской автомобильной промышленности, столкнувшиеся с угрозой банкротства, просят конгресс США выделить финансовую помощь. Эта тема обсуждалась 18 ноября на слушаниях, состоявшихся в сенатском комитете по делам банков, жилищного строительства и проблемам городов.

С фракцией демократов автопроизводители нашли общий язык, а с республиканцами им только предстоит это сделать.

Речь идет о предложенном демократами выделении в помощь автопрому 25 млрд долл. из тех 700 млрд долл., которые власти США собираются направить на поддержку национальной экономики. Белый дом выступает против такого варианта.

"Наша отрасль нуждается в мостике для того, чтобы выбраться из финансовой пропасти, падение в которую нам угрожает", - заявил на слушаниях глава General Motors Рик Уэгонер. Он подчеркнул, что проблемы американского автопрома вызваны углубляющимся глобальным финансовым кризисом, а отнюдь не просчетами в управлении. Напомнив, что General Motors в последние годы укрепляла свои позиции, руководитель компании подчеркнул, что нынешние проблемы привели "к снижению кредитоспособности и падению объема продаж на душу населения до самого низкого уровня со времен Второй мировой войны".

Республиканцы считают неприемлемым выделение помощи автопроизводителям из 700-миллиардного пакета, ориентированного на стабилизацию финансового сектора США. Сенатор Майк Энзи, выступая на слушаниях, в частности, отметил, что финансовый кризис "был не единственной причиной, приведшей к трудностям, с которыми столкнулись автогиганты", цитирует его слова ПРАЙМ-ТАСС.

Выступая во вторник на слушаниях в палате представителей конгресса, министр финансов США Генри Полсон заявил, что, помимо выделения части средств из пакета в размере 700 млрд долл, "существуют другие варианты поддержки оказания помощи автомобильной отрасли".

Как сообщалась, 7 ноября руководство General Motors объявило о сокращении 3,6 тыс. рабочих мест.

Чистые убытки General Motors, крупнейшего в США производителя автомобилей, за 9 месяцев 2008 г. сократились на 44% и составили 21,3 млрд. долл. по сравнению с убытками в 38 млрд. долл. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании за отчетный период снизилась на 11% и составила 118,6 млрд. долл. против 133,6 млрд. долл. годом ранее. Операционные убытки за 9 месяцев 2008 г. выросли в 8,7 раза и составили 13,9 млрд. долл. по сравнению с операционными убытками в размере 1,6 млрд. долл. за аналогичный период годом ранее.

Автоконцерн General Motors производит грузовые и пассажирские автомобили в 33 странах. Объем продаж концерна в 2007 г. вырос на 3% - до 9 млн. 369 тыс. 524 автомобилей и грузовиков. Компания продает автомобили под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn и Vauxhall. В настоящее время в 7 европейских странах работают 10 производственных и сборочных заводов GM.