На границе с Венгрией построят новый транспортный коридор - Москаль

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

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По данным Москаля, договоренности о строительстве пропускного пункта достигли в рамках визита министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на Закарпатье.

«Источники финансирования строительства украинского участка дороги в с.Дийда определены – это средства правительства Венгрии, которые будут предоставлены Украине в рамках кредитного соглашения.

Министерство инфраструктуры Украины получило от правительства полномочия подписать договор на кредитное соглашение в сумме 50 миллионов евро. Этих средств хватит и на строительство подъездной дороги к с.Дийда, и на строительство Береговской объездной дороги», - говорится в сообщении.

Таким образом, практически весь грузовой автотранспортный поток из Украины в Венгрию будет направлен через новый КПП.

Ожидается, что окончательные решения относительно строительства нового транспортного коридора будут приняты на следующей неделе во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана до Будапешта и переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.