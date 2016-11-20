"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает ТСН.

В случае необходимости, количество поездов в канун Нового года будет дополнительно увеличено. Дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев – Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря.

№ 197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря.

№ 206/205 Николаев – Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря.

№ 223/224 Киев – Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы – 30 декабря.

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Кроме того, в предновогодний период "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования пяти поездов:

№ 63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, отправление из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, обратно из Одессы – 25, 27, 29 и 31 декабря.

№ 134/133 Николаев – Ивано-Франковск, отправление из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, обратно 27, 28, 30, 31 декабря и 1 января.

№ 136 Одесса – Черновцы, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, из Черновцов – 25, 27, 29, 31 декабря и 1 января.

№ 148 Одесса – Киев, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, из Киева – 25, 27, 29, 31 декабря.

№ 95/96 Черкассы – Львов, совершит рейс из Черкасс 30 декабря, из Львова – 31 декабря.