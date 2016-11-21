В центре Киева перекрыты улицы в связи с мероприятиями к годовщине Евромайдана - Нацполиция

В центре Киева сегодня с 6:30 утра перекрыты улицы в связи с проведением мероприятий ко Дню достоинства и свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В частности, отмечается, что движение транспорта ограничено на таких улицах:

- часть ул. Крещатик: от ул. Б. Хмельницкого в пл. Европейской;

- ул. Институтская: от ул. Садовой до Майдана Независимости;

- ул. Архитектора Городецкого;

- ул. Б. Гринченко.

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Кроме этого, безопасность во время мероприятий к годовщине Евромайдана будут обеспечивать почти 18 тысяч правоохранителей.

«Для обеспечения публичного порядка будет привлечено почти 15 тысяч полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев», - сообщили в Нацполиции.

Напомним, кроме этого в Киеве сегодня будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения. Кроме того, для избежания скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода из станции метро «Крещатик» до улицы Институтской.