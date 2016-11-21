В центре Киева образовались пробки из-за перекрытых улиц

Как сообщает УНИАН,в связи с перекрытием части ул. Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади - на улице Грушевского большое количество автомобилей стоит в пробках.

Улица Крещатик со стороны Европейской площади перекрыт полицейскими автомобилями.

В столичном метро предупреждают о закрытии входа и выхода со станции «Крещатик» до улицы Институтской. Впрочем, на сайте метрополитена говорится, что «для избежания скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода со станции «Крещатик» до улицы Институтской».

Как сообщал УНИАН, в центре Киева сегодня с 06.30 перекрыты улицы в связи с проведением мероприятий ко Дню достоинства и свободы. Движение транспорта ограничено на вул. Крещатик: от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади; ул. Институтская: от ул. Садовой до Майдана Независимости; ул. Архитектора Городецкого; ул. Б. Гринченко.

По данным полиции, безопасность во время мероприятий к годовщине Євромайдану будут обеспечивать почти 18 тыс. правоохранителей.

Кроме того, внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения.

Как известно, Украина сегодня, 21 ноября, отмечает День достоинства и свободы. Это праздник был основан указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стала первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая на 25 мая назначила выборы президента Украины. На этих выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.