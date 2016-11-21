Польский Люблин планируют соединить со Львовом железной дорогой

В Люблинском воеводстве Польши рассматривают возможность налаживания железнодорожного сообщения между Люблином и Львовом через Хребенне, пишет ЦТС со ссылкой на итоги встречи маршалка Люблинского воеводства Славомира Сосновски с руководством Львовской области.

Отмечается, что поляки намерены модернизировать участок железной дороги Люблин-Замосць и видят перспективу в продолжении этой линии до Львова.

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"Стоило бы наладить коммуникационное и транспортное сообщение между Львовской областью и Люблинским воеводством. Со своей стороны, обращаем внимание на железнодорожное сообщение. Мы, в частности, намерены модернизировать колею на отрезке Люблин-Замосць. Также считаем, что стоило бы реализовать проект, который будет предусматривать продолжение этого пути до Львова через Томашев и Хребенне ", - заявил Славомир Сосновски.