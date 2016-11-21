"Укрзализныця" назначила на новогодние праздники 9 дополнительных поездов

Публичная акционерная компания ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних праздников назначила 9 дополнительных поездов, которые обеспечат более 72 тысяч мест, сообщила пресс-служба компании.

В частности, в период с 22 декабря 2016 года по 4 января 2017 года будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, в обратном направлении - 29, 30 декабря и 1, 2 января; № 197/198 Киев - Ковель, отправление из столицы 30, 31 декабря, из Ковеля - 30 декабря, 1 января; № 206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 1 января, обратно - 24, 25, 29, 30, 31 декабря; № 223/224 Киев - Одесса, отправление из столицы 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря, 1 января; № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно - 29, 30 декабря, 1, 2 января.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила поезд № 228 Одесса - Львов, который будет отправляться из Одессы 23-30 декабря, 1-4 января, в обратном направлении - 24-31 декабря, 2-4 января; № 270/269 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2 января, в обратном направлении - 23, 24, 27, 29, 31 декабря и 3 января; № 231 Днепр - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Днепра 23-30 декабря, 1-4 января, обратно - 24-31 декабря, 2, 3 января; № 212 Запорожье - Днепр - Львов, который будет отправляться из Запорожья 29 декабря, 2, 4 января, обратно - 30 декабря, 3 января.

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Также в пресс-службе напомнили, что "Укрзализныця" на предновогодние даты увеличила периодичность курсирования пяти популярных у туристов круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, № 136 Одесса - Черновцы, № 148 Одесса - Киев, № 95/96 Черкассы - Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на данные дополнительные поезда и дополнительные рейсы круглогодичных поездов уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" продолжает отслеживать спрос на перевозки на новогодние праздники и в случае необходимости будет назначать дополнительные поезда", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на период осенних школьных каникул с 27 октября по 7 ноября 12 дополнительных поездов.