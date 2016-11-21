Импорт легковых авто в Украину вырос на треть

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-сентябре 2016 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 56,9 тыс. штук, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Читайте такжеВ Украине на 70% выросли продажи новых коммерческих авто

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за 9 месяцев легковых автомобилей составила 988 млн долл.

При этом в ассоциации уточнили, что на покупку заграницей автомобилей с пробегом украинцы потратили 93,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в І полугодии вырос на 34% – до 35,5 тыс. авто.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% – до 86,49 тыс. единиц общей стоимостью более 1 млрд долл. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.