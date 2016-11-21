Эрдоган пообещал "дать указания", чтобы турецкие корабли не входили в порты Крыма

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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По словам Андрея Парубия, собеседники затронули вопрос о "неформальном заходе турецких кораблей в порты Севастополя".

В этом контексте президент Турции отметил, что "если даже это происходило неформально, он даст все необходимые указания, чтобы такого не могло происходить в любом формате".

В ноябре 2016 года в Госдуме РФ заявили, что Турция принимает прямой паром из оккупированного Россией Севастополя в Зонгулдак, несмотря на официальное непризнание аннексии Крыма. По словам "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека, до ноября 2015 года паром "Варяг" выходил из Севастополя, шел в Новороссийск, где оформлялись соответствующие судовые документы и только после этого он шел в порт, потому что документацию, заполненную в Крыму, турецкая сторона не принимала.

Теперь же, как утверждает "депутат", прямое сообщение возобновилось и в ноябре 2016 года паром "Варяг" совершил первый рейс напрямую из Севастополя в Зонгулдак с документами, оформленными в Крыму.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.