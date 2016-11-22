Пилоты Lufthansa 23 ноября проведут суточную забастовку

Об этом сообщается на сайте профсоюза Vereinigung Cockpit (VC), объединяющего пилотов и бортпроводников немецких авиаперевозчиков, передает РБК.

Из сообщения следует, что из-за забастовки будут отменены внутренние и международные рейсы авиакомпании из Германии.

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Сотрудники Lufthansa требуют изменить существующие тарифные соглашения о зарплате между ними и компанией, в частности, увеличения зарплаты на 22% в течение более чем пяти с половиной лет для пилотов Lufthansa, ее дочерней компании Germanwings и грузового подразделения Lufthansa Cargo.

Как отмечает профсоюз, это 14-я по счету забастовка в Lufthansa с апреля 2014 года. За весь период спора между авиаперевозчиком и профсоюзом были отменены примерно 8 тыс. рейсов, финансовый ущерб компании от стачек оценивают в €300 млн.