Lufthansa отменила почти 900 рейсов из-за забастовки пилотов

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила порядка 870 рейсов из-за суточной забастовки пилотов и бортпроводников, которая пройдет 23 ноября, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как сообщили в компании, 23 ноября, в среду, будут выполнены 2124 из около 3000 запланированных коротких и долгих авиарейсов. Без изменения в расписании будут осуществлены рейсы компаний Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines.

Пресс-служба аэропорта "Борисполь" сообщает, что из-за забастовки были отменены восемь рейсов из Киева в Франкфурт и Мюнхен.

Отмечается, что авиакомпания отменила в "Борисполе" рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 06:00 и 14:05, Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35.

"Более подробную информацию по замене отмененных рейсов, пожалуйста, уточняйте у авиакомпании-перевозчика", - отметили представители аэропорта.

В октябре авиакомпания отменила около 380 рейсов из-за похожей забастовки.