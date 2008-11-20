Пираты просят 25 млн. долл. за танкер Sirius Star

Захватившие саудовский супертанкер Sirius Star сомалийские пираты дали компании-владельцу судна десять дней на выплату выкупа в размере 25 миллионов долларов, сообщает в четверг со ссылкой на заявление одного из пиратов агентство "Франс Пресс".

"Мы требуем 25 миллионов долларов от саудовских владельцев танкера. Мы не желаем проведения долгосрочных дискуссий по решению этого вопроса", - цитирует агентство заявление некоего Махамеда САИДА, сделанное им по телефону с борта захваченного судна.

"У саудовцев есть десять дней на выполнение (требования о выкупе), иначе мы предпримем меры, которые могут быть катастрофическими", - подчеркнул представитель пиратов.

В случае получения требуемой суммы захватчики готовы освободить как сам танкер, так и его экипаж.

Владельцем и оператором судна является базирующаяся в Дубае компания Vela International Marine Ltd. - подразделение саудовского нефтяного гиганта Aramco. На борту находятся 25 членов экипажа, среди них есть граждане Великобритании, Хорватии, Польши, Саудовской Аравии и Филиппин.

Ранее в ряде СМИ появлялась противоречивая информация относительно даты захвата танкера. Представитель американских ВМС заявил, что судно было похищено 15 ноября, в субботу.

Во вторник пираты привели захваченный "Сириус Стар", груженый двумя миллионами баррелей нефти на общую сумму в 100 миллионов долларов, в сомалийский порт Харардере.

Танкер водоизмещением 318 тысяч тонн был спущен на воду только в этом году. Это самое большое судно из когда-либо захваченных пиратами - его палуба сравнима по площади с тремя футбольными полями.

Нападения сомалийских пиратов создают постоянно растущую угрозу судоходству. В 2008 год сомалийские пираты захватили уже 39 судов, совершив 95 нападений в водах у западного побережья Африки. Пираты до сих пор удерживают до 17 кораблей, а также членов их экипажей.

Такое положение вызывает рост страховых ставок на морские перевозки и подталкивает многих судовладельцев отказаться от пути через Красное море и Суэцкий канал.

Как заявил в среду представитель Международного бюро по мореплаванию Ноэль ЧУНГ, "ситуация является неконтролируемой". При этом он призвал ООН и международное сообщество принять меры, чтобы справиться с этой угрозой".

Власти Сомали не могут справиться с проблемами пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране.