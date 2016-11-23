Гендиректор Ryanair сообщил о планах сделать билеты на авиарейсах бесплатными

Об этом сообщил генеральный директор компании Майкл О`Лири, передает republic.ru со ссылкой на The Guardian.

«Задача, которая стоит перед нами в будущем, заключается в продолжении снижения цен на авиабилеты. Я думаю, что в ближайшие 5–10 лет авиабилеты Ryanair станут бесплатными, в этом случае рейсы будут заполнены, и мы сможем получать доход совместно с аэропортами, через которые эти люди будут проходить», – сказал О'Лири.

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О'Лири добавил, что авиакомпания планирует получать долю от продаж и в розничных магазинах аэропортов. Также сделать авиабилеты бесплатными позволит сокращение или отмена различных сборов, которые приходится сейчас оплачивать компании.

Также он уточнил, что вряд ли нулевые тарифы появятся в таких крупных аэропортах, как лондонский Хитроу. Бесплатные места на авиарейсах могут появиться в сотрудничестве с небольшими европейскими аэропортами, которые заинтересованы в росте пассажиропотока.

Ryanair – одна из самых больших в Европе авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров. В 2016 году ирландский лоукостер рассчитывает перевезти 119 миллионов человек.