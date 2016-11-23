На границе с Польшей в очередях в пункты пропуска застряли почти 900 автомобилей

В очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 06:00 23 ноября находится 890 автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы украины в Facebook.

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В частности, в пункте пропуска "Краковец" стоят 270 автомобилей, "Устилуг" – 250, "Рава-Русская" и "Шегини" по 100 автомобилей, "Ягодин–авто" - 80, "Грушев" и "Смильница" по 40 авто, а на ПП "Угринов" – 10 авто.

На границе с Венгрией в ПП "Вилок" в очереди стоит 35 автомобилей.

На границе с Румынией и Молдовой очередей нет.