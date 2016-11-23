Volkswagen не будет поставлять в США дизельные авто - СМИ

Немецкий автоконцерн Volkswagen не намерен поставлять в США автомобили с дизельными двигателями после так называемого "дизельного скандала", связанного с нарушениями экологических норм США, сообщает Росбалт.

"Мы исходим сейчас из того, что не будем более поставлять в США автомобили с дизельными двигателями", - заявил газете Handelsblatt глава бренда Volkswagen Герберт Дисс.

Также издание напоминает, что продажи дизельных автомобилей были остановлены еще осенью прошлого года.

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На прошлой неделе на автосалоне в Лос-Анджелесе председатель совета директоров североамериканского регионального филиала группы компаний Volkswagen Хинрик Вебкен признал, что продажи дизельных автомобилей в США "не вернутся на былую величину". Он отметил, что компания будет уделять все большее внимание производству электромобилей, поскольку за ними будущее.

В сентябре 2015 года автоконцерн оказался в центре скандала ("дизельгейт") после того, как власти США обвинили компанию в подделке результатов при тестировании автомобилей с дизельным двигателем на выброс вредных веществ. Всего "дизельный скандал" коснулся более 11 миллионов автомобилей Volkswagen в мире. Концерн признал, что устанавливал на свои автомобили специальную программу, которая сильно занижала результаты тестирования. В октябре 2016 года суд утвердил компенсации госорганам и потребителям США в размере 14,7 миллиарда долларов.