Транспортники Украины и России будут сотрудничать

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ и министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН в рамках пятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества РФ и Украины подписали протокол по ряду вопросов, касающихся сотрудничества в транспортной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ВИНСКИЙ, в частности, отметил, что заседание было конструктивным, по большинству вопросов достигнуты договоренности, кроме того, часть вопросов будет дорабатываться в ведомствах в рабочем режиме.

По словам украинского министра, в частности рассматривались вопросы, касающиеся автотранспорта и авиации, в то же время остается нерешенным вопрос относительно постоянных правил судоходства в Керченском проливе.

Как сообщил И.ЛЕВИТИН, в ходе заседания были обсуждены вопросы возможности либерализации автомобильных и воздушных перевозок.

«Я сегодня увидел, что украинская сторона готова идти на ряд шагов по этим вопросам», - отметил он.

Также И.ЛЕВИТИН сообщил, что в ходе заседания был обсужден вопрос реформирования железных дорог.

«Также я проинформировал министра (И.ВИНСКОГО - УНИАН) о действиях правительства РФ в части поддержки транспортной отрасли в период финансово-экономического кризиса», - сказал И.ЛЕВИТИН.

Как сообщал УНИАН, 18-20 ноября в Министерстве транспорта и связи Украины проходит пятое заседание подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины.

Российскую делегацию возглавляет министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН, Украину - Министерство транспорта и связи Украины.