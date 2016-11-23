Toyota отзывает в США почти 750 тысяч минивэнов

Японский автомобилестроительный гигант Toyota объявил об отзыве 744 тысяч минивэнов Sienna в США, сообщает Росбалт.

Издательство отмечает, что причиной для этого стал дефект сдвижных дверей.

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"По данным CNBC, из-за дефекта двери могут открываться во время движения. Это происходит, когда что-то препятствует ходу дверей и возникает перегрузка цепи. В случаях, если подобная ситуация происходит при открытой защелке двери, возможно ее непроизвольное открытие на ходу", - говорится в сообщении.

В настоящий момент Toyota разрабатывает способы решения этой проблемы.

Ранее итало-американский производитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил об отзыве порядка 90 тысяч автомобилей в США, Канаде и Мексике. Это связано с утечкой топлива, а также с возможными скачками напряжения в механизме, регулирующем работу дворников на лобовом стекле.