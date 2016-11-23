Украина предлагает Японии запустить прямой авиарейс Киев-Токио

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, соответствующие предложения были озвучены во время рабочего визита в Японию правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины Степаном Кубивым, в состав которой также вошел заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

«В случае увеличения пассажиропотока между Японией и Украиной Министерство инфраструктуры предложило рассмотреть проект Соглашения о воздушном сообщении и открытие прямого авиарейса между Киевом и Токио», - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, во время визита (21-23 ноября) были проведены встречи с Японским агентством по международному сотрудничеству (JICA), Японской организацией международной торговли (JETRO), а также крупнейшими компаниями, которые входят в Японскую федерацию бизнеса (KEIDANREN).

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По информации пресс-службы, Довгань обсудил проекты по привлечению японских инвестиций в транспортную инфраструктуру Украины. В частности, обсуждалось строительство мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве и развитие портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей - дноуглубительные работы и реконструкция причалов.

«Стороны договорились согласовать экспертный отчет JICA по изучению логистического потенциала транспортной системы юга Украины, включая проект предоставления кредита на строительство моста в Николаеве до июня 2017 года, и организовать участие японских компаний в инвестиционных проектах в Украине», - говорится в сообщении.