"Укрзализныця" запустит еще один поезд Киев – Мариуполь

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» с 22 декабря запустит ночной поезд №184/183 по маршруту Киев - Мариуполь благодаря проведенной ранее реконструкции ж/д участка Запорожье - Камыш-Заря – Волноваха, сообщили в пресс-службе компании.

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«Запуск еще одного поезда между столицей и Мариуполем стал возможным благодаря реконструкции участка Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха, которую железнодорожники провели в этом году. Это социально важное направление, и, назначая этот поезд, мы предлагаем пассажирам еще один, дополнительный, вариант удобно добраться из Мариуполя в Киев, ведь поезд будет делать только несколько остановок, и будет удобное время отправления и прибытия в столицу», - цитирует пресс-служба председателя правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна.

В частности, поезд № 184/183 Киев - Мариуполь категории «ночной скорый» будет отправляться из столицы с 22 декабря по четным числам через день в 18:53 и прибывать в Мариуполь на следующий день в 12:20. В обратном направлении поезд будет отправляться с 23 декабря через день по нечетным числам в 17:46 и прибывать в столицу в 12:08.

Поезд будет осуществлять остановки в Запорожье и Днепре. В составе поезда 15 вагонов: плацкартные, купейные и СВ.

В пресс-службе подчеркнули, что билеты на этот поезд в ближайшее время будут доступны на официальном онлайн-сервисе «Укрзализныци» по продаже и бронирования билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

По данным пресс-службы, в настоящее время на данном направлении курсирует поезд № 84.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября состоялось открытие движения поездов по реконструированному в этом году железнодорожниками участку Камыш-Заря - Волноваха на направлении Запорожье – Мариуполь. Благодаря реконструкции участка его пропускная способность увеличилась до 23 пар грузовых и 4 пассажирских поездов в сутки.