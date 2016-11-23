В Украине планируют построить новую дорогу в Венгрию

Согласно сообщению, соответствующее решение принято руководством «Укравтодора» после совместного с венгерской стороной обзора инфраструктуры на украинско-венгерской границе.

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«По результатам осмотра было принято решение о строительстве новой трассы. Это позволит совместить две дороги первой категории и значительно улучшит транспортное сообщение между Украиной и Европой, поскольку на сегодняшний день на украинско-венгерской границе пропускать грузовой транспорт к Венгрии и другим странам ЕС способен только международный пункт «Тиса - Чоп - Захонь», - сказано в сообщении.

В частности, «Укравтодор» рассматривает два варианта возможного транспортного сообщения между странами: реконструкция и расширение уже существующего пропускного пункта "Лужанка", дорога на подходе к которому пролегает через плотно застроенные улицы Берегово и в настоящее время работает исключительно для легкового транспорта, или второй вариант, предполагающий строительство нового КПП возле населенного пункта Дийда.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на территории Венгрии сооружения автомагистрали М-3 почти приблизились к границе с Украиной.

«Для дальнейшего продолжения работ венгерская сторона согласовывает сроки, чтобы синхронизировать строительство подходов к пересечению на общей границе», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, руководство госагентства ведет переговоры о строительстве нового пропускного пункта "Надьогодош - Великая Паладь", который может существенно упростить пересечение границы как для легкового, та и для большегрузного транспорта.

"Венгерская сторона предварительно согласна профинансировать строительство нового пограничного пункта, ведь это взаимовыгодные условия. Он экономически важен для обеих сторон. На этом контрольно-пропускном пункте будет проводиться совместное оформление перевозок и украинскими, и венгерскими пограничниками, что существенно упрощает процедуру пересечения границы и время, которое на это уходит", - цитирует пресс-служба советника исполняющего обязанности главы «Укравтодора» Александра Каву.

По данным пресс-службы, проект соглашения между правительствами Украины и Венгрии о содержании автодорожных пограничных мостов на украинско-венгерской госгранице утвержден распоряжением Кабмина от 5 августа 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября "Укравтодор" сообщил о том, что Польша выделит 68 млн евро кредита на проведение капитального ремонта около 175 км на шести приграничных автомобильных дорогах Западной Украины, в частности, на пяти дорогах во Львовской области и на одной дороге в Волынской области.

Согласно госбюджету на текущий год, финансирование дорожной отрасли составило 18,7 млрд грн. Из этой суммы 6,5 млрд было выделено на развитие и содержание автомобильных дорог, еще 12 млрд грн - на выполнение долговых обязательств по ранее привлеченным кредитам.

При этом в проекте госбюджета на 2017 год на дорожный сектор предлагается выделить 14,8 млрд грн.