Apple получила более 90% мировой прибыли от продаж смартфонов

Американская компания Apple по итогам третьего квартала получила 91% операционной прибыли на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на рейтинг консалтингового агентства ​Strategy Analytics.

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В денежном эквиваленте прибыль компании составила $8,2 млрд, отмечает издание. «Способность компании Apple обеспечить максимальное ценообразование и минимизировать производственные затраты чрезвычайно впечатляют», — отмечает глава Strategy Analytics Линда Сью. По ее мнению, эти факторы и продолжают приносить Apple высокую прибыль.

Согласно сообщению, компания Samsung, которая является основным конкурентом Apple, не вошла в составленный аналитиками отчет. Большая часть оставшейся операционной прибыли пришлась на три китайские компании: Huawei, Vivo и OPPO, передает РБК.

На долю Huawei пришлось 2,4% мировой операционной прибыли на рынке смартфонов, что составило $200 млн, отмечает издание. По информации ​Strategy Analytics, в третьем квартале этого года поставки смартфонов компании Huawei выросли на 63% в годовом исчислении.

Ранее, в октябре, стало известно, что за три месяца компания Apple продала 45,51 млн смартфонов, что оказалось выше ожиданий аналитиков. При этом сообщалось, что доход Apple за последние девять месяцев составил $46,85 млрд, что на 9% ниже дохода компании за аналогичный период в 2015 году. Это означает, что годовая выручка Apple снизится впервые за 15 лет.

​Strategy Analytics — исследовательская и консалтинговая компания. Головной офис агентства находится в США. Также ​Strategy Analytics имеет представительства в Великобритании, Франции, Германии, Японии, Южной Корее, Индии и Китае. Среди клиентов компании — ​производители автомобилей, медиакомпании, инвестиционные фирмы, технологические компании и др.