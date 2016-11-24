Пилоты Lufthansa продлили забастовку до 25 ноября

Об этом сообщается на сайте профсоюза Vereinigung Cockpit (VC), объединяющего сотрудников немецких авиаперевозчиков, передает РБК.

Забастовка коснется рейсов средней дальности из Германии, следует из сообщения. 23 ноября из-за стачки пилотов были отменены около 900 рейсов, столько же аннулируется в четверг, 24 ноября.

Читайте такжеГендиректор Ryanair сообщил о планах сделать билеты на авиарейсах бесплатными

Сколько именно рейсов будет отменено 25 ноября, пока неизвестно.

В отличие от первых двух дней, в пятницу предполагается отмена лишь внутриконтинентальных рейсов из Германии. 23–24 ноября отменены также межконтинентальные вылеты с территории ФРГ.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Lufthansa требуют изменить существующие тарифные соглашения о зарплате между ними и компанией, в частности, увеличения зарплаты на 22% в течение более чем пяти с половиной лет для пилотов Lufthansa, ее дочерней компании Germanwings и грузового подразделения Lufthansa Cargo.