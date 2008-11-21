Новый график поездов в страны СНГ и Балтии введут в мае

Новый график движения пассажирских поездов между странами СНГ и Балтии на 2009-2010 гг. будет введен в последнее воскресенье мая 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об этом принято 20 ноября во время заседания в Киеве Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.

Также железнодорожным администрациям рекомендовано повысить скорость международных поездов (в частности, международных скорых пассажирских поездов не менее чем до 50 км/час по всему маршруту) и обеспечить удобное для пассажиров время прибытия/отправления. Завершить разработку графика движения пассажирских поездов планируется до 1 февраля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 20-21 мая в Киеве проходит 49-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. В его открытии приняли участие министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН, президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН, генеральный директор «Укрзализныци» Василий МЕЛЬНИЧУК. На заседании присутствуют члены Совета – руководители железнодорожных администраций Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ассоцированные члены Совета – руководители железнодорожных администраций Болгарии, Латвии, Финляндии, Литвы, Эстонии.