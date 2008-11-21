Сомалийские пираты грозят Суэцкому Каналу
Судовладельцы меняют маршруты
Суэцкому каналу, международному судоходному пути, имеющему важнейшее значение для экономики Египта, грозит резкое уменьшение судоходства, поскольку судовладельцы переключаются на другие маршруты, чтобы избежать встречи с сомалийскими пиратами, сообщает K2Kapital со ссылкой на Financial Times.
Крупнейший судовладелец Европы, компания AP Møller-Maersk в четверг объявила о решении перевести свои 83 танкера на более протяженный и дорогостоящий маршрут округ Мыса Доброй Надежды в южной Африке.
Суэцкий канал является для Египта третьим крупнейшим источником иностранной валюты после туризма и денежных переводов и в прошлом году принес стране $5,2 млрд. Еще до возникновения угрозы пиратства каналу грозило уменьшение судоходства из-за спада в глобальной торговле.
16 ноября норвежская компания Odfjell приказала капитанам более чем 90 своих химовозов плавать вокруг Африки, то есть более длинным путем. Крупнейший в мире танкерный оператор, норвежская компания Frontline Shipping 20 ноября заявила, что рассматривает возможность прекращения пользования Суэцким каналом.
В Египте шесть арабских государств, расположенных на Красном море, провели внеочередную встречу, чтобы выработать единый ответ на вспышку пиратства. Перед встречей в Каире представители этих стран говорили, что рассмотрят возможность создания системы предупреждения для кораблей центра мониторинга пиратства. Однако Каир, похоже, исключает возможность участия в военно-морских соединениях, развернутых для охраны морского пути через воды Сомали.