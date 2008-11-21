Сомалийские пираты грозят Суэцкому Каналу

Суэцкому каналу, международному судоходному пути, имеющему важнейшее значение для экономики Египта, грозит резкое уменьшение судоходства, поскольку судовладельцы переключаются на другие маршруты, чтобы избежать встречи с сомалийскими пиратами, сообщает K2Kapital со ссылкой на Financial Times.

Крупнейший судовладелец Европы, компания AP Møller-Maersk в четверг объявила о решении перевести свои 83 танкера на более протяженный и дорогостоящий маршрут округ Мыса Доброй Надежды в южной Африке.

Суэцкий канал является для Египта третьим крупнейшим источником иностранной валюты после туризма и денежных переводов и в прошлом году принес стране $5,2 млрд. Еще до возникновения угрозы пиратства каналу грозило уменьшение судоходства из-за спада в глобальной торговле.

16 ноября норвежская компания Odfjell приказала капитанам более чем 90 своих химовозов плавать вокруг Африки, то есть более длинным путем. Крупнейший в мире танкерный оператор, норвежская компания Frontline Shipping 20 ноября заявила, что рассматривает возможность прекращения пользования Суэцким каналом.

В Египте шесть арабских государств, расположенных на Красном море, провели внеочередную встречу, чтобы выработать единый ответ на вспышку пиратства. Перед встречей в Каире представители этих стран говорили, что рассмотрят возможность создания системы предупреждения для кораблей центра мониторинга пиратства. Однако Каир, похоже, исключает возможность участия в военно-морских соединениях, развернутых для охраны морского пути через воды Сомали.