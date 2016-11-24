На польско-украинской границе в очередях застряли почти 1300 авто
10:18, 24 ноября 2016Транспорт/Связь
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Самые большие очереди образовались на ПП "Устилуг".
На границах со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет / Фото УНИАН
В пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях остановились 1290 автомобилей. Об этом сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы украины в Facebook.
Отмечается, что на ПП «Устилуг» в очередях стоят 350 автомобилей, «Рава-Русская» - 300, «Шегини» - 150, «Краковец» - 150, «Угринов» - 110, «Ягодин авто» - 100, «Смилица» - 80, «Грушев» - 50.
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На границах со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.
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