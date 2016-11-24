На польско-украинской границе в очередях застряли почти 1300 авто

В пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях остановились 1290 автомобилей. Об этом сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы украины в Facebook.

Отмечается, что на ПП «Устилуг» в очередях стоят 350 автомобилей, «Рава-Русская» - 300, «Шегини» - 150, «Краковец» - 150, «Угринов» - 110, «Ягодин авто» - 100, «Смилица» - 80, «Грушев» - 50.

Читайте такжеВ Минске достигнута договоренность об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря - Олифер

На границах со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.