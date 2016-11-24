Украина рассчитывает на 50 миллионов евро кредита от Венгрии для обустройства границы

Украина рассчитывает привлечь кредит в размере 50 млн евро от правительства Венгрии на условиях связанной помощи для реализации проектов обустройства украинско-венгерской границы.

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Об этом говорится в решении правительства, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Рамочное соглашение о привлечении средств было одобрено на заседании правительства в среду, 23 ноября, и будет подписано сегодня, 24 ноября, в рамках визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Венгрию.

«Соглашение предполагает предоставление Украины льготного кредита для финансирования 100% стоимости контрактов на поставку товаров, работ и услуг из Венгрии в Украину для строительства, капитального и текущего ремонта участков дорог украинско-венгерской границы», - говорится в пояснительной записке к правительственному решению.

Ранее заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, комментируя необходимость принятия решения, отмечала, что льготный кредит выделяется на очень выгодных для Украины условиях. «Это 50 млн евро при нулевой ставке сроком на 18,5 лет, которые дадут возможность завершить на общей границе много вещей, которые нам нужны», - отмечала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года аналогичный кредит также на обустройство границы Украине выдало правительство Польши. Размер кредита составил 100 млн евро.