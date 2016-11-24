В Украине с нарушением срока транзита находятся почти 16 тысяч авто – ГФС

Количество автомобилей, находящихся на территории Украины с нарушением срока транзита, с конца сентября до настоящего времени увеличилось с 11 тыс. до 15,752 тыс.

Читайте такжеВ Украине продажи подержанных легковых авто за месяц выросли в 10 раз

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на заместителя директора Департамента организации таможенного контроля ГФС Евгения Сафонова.

Он отметил, что ГФС фиксирует каждый автомобиль, который находится в любом таможенном режиме на территории Украины: временный ввоз или режим транзита.

«Все фиксируется нашим программно-информационным комплексом, и мы знаем, сколько машин находятся под таможенным контролем, сколько автомобилей нарушили сроки временного ввоза и транзита», - цитируются в сообщении его слова.

По его словам, сейчас разрабатывается механизм борьбы с этим негативным явлением. Кроме практических мероприятий сотрудничества с территориальными органами полиции, ГФС подготовила предложения по внесению изменений в законодательство Украины. Ведь подавляющее большинство машин, которые находятся в режиме транзита, фактически находятся в режиме временного ввоза.

"Мы предлагаем: если гражданин Украины хочет временно ввезти на территорию Украины транспортное средство с иностранной регистрацией: во-первых, это транспортное средство должно быть на учете в иностранном государстве. Во-вторых, гражданин Украины должен иметь технический паспорт автомобиля, на котором въезжает в Украину. Мы также предложили, чтобы гражданин Украины заполнял таможенную декларацию и декларировал свой автомобиль в режиме временного ввоза. При этом идет ежемесячная уплата денежных средств в государственный бюджет Украины - процент от суммы таможенных платежей ", - пояснил Евгений Сафонов.

Он также подчеркнул, что ГФС работает над тем, чтобы гражданам было выгодно оплатить процент за временный ввоз своего транспортного средства, не нарушая сроков и транзита, и временного ввоза. При этом в предложениях изменений в законодательство предусмотрена более строгая ответственность за нарушение сроков.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года депутаты провалили голосование о продлении срока транзита автомобилей в Украине до 30 дней. В то же время, некоторые депутаты предлагают увеличить временный ввоз авто на срок до 90 дней.

С 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, раньше - 1,643 евро; с двигателем 2,2-3 л - 0,276 евро, раньше - 2,213 евро; с двигателем более 3 л - 2,209 евро, раньше - 3,329 евро. Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, раньше - 1,923 евро; с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, раньше - 2,779 евро.