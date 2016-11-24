Украина и Венгрия построят новую автостраду на украино-венгерской границе - Гройсман

Украина и Венгрия договорились до 2020 года совместно реализовать проект строительства новой автострады на украино-венгерской границе.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который находится с официальным визитом в Венгрии, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Премьер-министры Украины и Венгрии взяли на себя обязательство до 2020 года построить автостраду к венгерско-украинской границе", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили ряд вопросов по улучшению транспортной инфраструктуры в приграничной зоне. В частности, строительство объездной дороги вокруг Берегово и реконструкцию автомобильной дороги Берегово - Мукачево, расширение и модернизацию пункта пропуска "Берегшурань - Лужанка (Астей)", строительство нового пункта пропуска "Нодьходош - Большая Паладь" и внедрение на нем совместного пограничного и таможенного контроля, строительство нового моста через Тису вблизи международного пункта пропуска "Чоп - Захонь", а также запуск автомобильного сообщения Дийда(Берегдийда) - Берегдароц.

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"Стороны договорились поручить министрам иностранных дел двух стран совместно с руководителями пограничных и таможенных служб проработать вопрос о введении совместного пограничного контроля и возможности улучшения работы существующих КПП для обеспечения максимально комфортного и быстрого пересечения границы для наших граждан", - говорится в сообщении.

Также Гройсман подчеркнул необходимость увеличения с венгерской стороны количества разрешений без оплаты дорожных сборов для украинских перевозчиков на 2017 год.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита Гройсмана в Венгрию между Кабинетами министров двух стран было подписано соглашение о выделении Украине 50 миллионов евро для реализации проектов развития приграничной инфраструктуры.

Ранее Кабинет министров утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Венгрии о совместном содержании автомобильных мостов в приграничной зоне.