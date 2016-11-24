Украине надо запастись терпением для системных реформ в железнодорожной отрасли – Балчун

Украине необходимо запастись терпением для того, чтобы провести качественные и системные реформы в железнодорожной отрасли, которые займут годы, заявил глава правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун.

Соответствующее заявление Балчуна обнародовала пресс-служба компании.

"Если Украина хочет думать о настоящих, системных реформах, нужно запастись терпением. Если же ей нужны только красивые лозунги и PR, с сохранением существующих схем и патологий, то нужно взять своего, хорошо укорененного в местной реальности украинского менеджера", - цитирует Балчуна пресс-служба.

В сообщении со ссылкой на руководителя компании отмечается, что реформирование железной дороги, особенно такой большой, как "Укрзализныця", требует времени, учитывая "немыслимые в западном мире масштабы патологий", этот процесс может занять годы при условии предоставления полной политической поддержки действий руководства компании.

В сообщении подчеркивается, что когда Балчун в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши PKP Cargo, где занимался реформированием польских железных дорог, в компании наблюдалась похожая ситуация, как на "Укрзализныце", однако именно политическая поддержка его действий со стороны профильного польского министра помогла осуществить наиболее успешное реформирование железной дороги в Европе.

"Укрзализныця" – это прекрасная компания с огромным потенциалом. Но в то же время это фирма, которая является обычной политической добычей и источником огромного количества схем. На протяжении многих недель я слышу о подготовке против меня кампании в СМИ. Этого и следовало ожидать, потому что мы начинаем понемногу реально контролировать "Укрзализныцю" и все чаще нам удается решать дела согласно интересам национальной железной дороги, а не только по принципу "дать заработать внешним поставщикам/посредникам", – отметил руководитель "Укрзализныци".

Балчун подчеркнул, что менеджменту компании удалось увеличить количество поставщиков, участвующих в тендерах компании на поставку дизельного топлива, снизить цены на горючее, начать ремонт локомотивов и вагонов. Кроме того, "Укрзализныця" начала проводить ремонт вагонов на мощностях собственной производственной базы и украинских предприятий.

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"Таких инициатив сотни. Аргумент, что у нас есть 7 миллиардов гривень на счетах и мы ничего с этим не делаем, является одним из самых ложных, которые я слышал в жизни. А наша задолженность? А технический дефолт? А процедуры закупок, финансовые результаты, стабильность фирмы по отношению к финансовым учреждениям, наш cash flow (денежные потоки - УНИАН) и другое? Нужно знать основные принципы экономики. Поезд моих оппонентов уже отходит, и для них это последняя возможность сказать, что Балчун ничего не сделал, не справился", – подчеркнул глава "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, во второй половине ноября в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источники в Кабинете министров о том, что глава "Укрзализныци" Балчун уйдет в отставку, поскольку у него нет комплексного плана и перспективного видения реформирования и дальнейшего развития железных дорог в Украине. Сам Балчун опроверг эту информацию.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал Балчуна за медленное реформирование ведомства, а также обвинил его в том, что руководство компании не предоставило министерству план развития "Укрзализныци" в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Балчун заявил о саботаже инициатив по реформированию "Укрзализныци" на всех уровнях компании.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство должно предоставить полную политическую поддержку менеджменту "Укрзализныци" во главе с Балчуном для проведения реформ в компании.