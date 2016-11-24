"Новогодний подарок от "Укрзализныци": в 2017 году билеты подорожают на 35%
Компания планирует в следующем году повысить тарифы на грузоперевозки на 25%, пассажироперевозки – на 35%.
Публичная акционерная компания "Укрзализныця" планирует в следующем году повысить железнодорожные тарифы на грузовые перевозки на 25% и на проезд в пассажирских поездах на 35%.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Александр Федоренко.
По его словам, данная индексация ж/д тарифов заложена в проект финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год, который уже одобрен Мининфраструктуры и в ближайшее время будет отправлен на внешнее согласование в Минфин и Минэкономразвития.
Директор ж/д департамента отметил, что необходимость пересмотра тарифов возникла в связи с ростом цен на продукцию, закупаемую для нужд железнодорожной отрасли, в частности, на дизельное топливо и электроэнергию.
Кроме того, по его словам, повышение тарифов необходимо для частичной стабилизации финансового состояния отрасли, в том числе - для поддержания в рабочем состоянии подвижного состава и обеспечения безопасности движения, что требует значительных затрат, поскольку износ основных фондов железнодорожной отрасли составляет почти 90%.
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Как сообщал УНИАН, с 30 апреля текущего года "Укрзализныця" повысила тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%. При этом "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.
В ответ на данную инициативу крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности обратились к украинскому правительству с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.
Ранее "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.
В финплане компании на текущий год не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5-процентного повышения на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличения доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.